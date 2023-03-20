Шара Буллет – об общении с Махачевым: «Советов по UFC не давал»

Теги UFC Ислам Махачев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал о разговоре с Исламом Махачевым в Абу-Даби.

«Общались хорошо, приятно. Вообще приятно было пообщаться с Исламом. Совет по поводу UFC? Нет, не давал.

Спросил, когда бой, виза и так далее. Посмотрим. Либо в Европе, либо в Америке выстрелим», – сказал Магомедов.

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