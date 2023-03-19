Артем Резников: «Махачев может победить Эдвардса»

Казахстанский боец ACA Артем Резников высказался о потенциальном поединке между чемпионом в полусреднем весе и Исламом Махачевым.

«Знаю, что если дадут бой [с Эдвардсом] Махачеву, то он должен выиграть. Леон не смог бы хорошо попадать в стойке, в нокдаун отправить. Думаю, Ислам бы проводил тейкдауны и выиграл по очкам. Был бы нелегкий бой, но Ислам Махачев смог бы победить», – сказал Резников.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы подраться с Леоном Эдвардсом за титул полусреднего веса на UFC 294 в Абу-Даби.

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Я хочу бой с Эдвардсом в октябре»