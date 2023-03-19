Артем Резников: «Махачев может победить Эдвардса»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Ислам Махачев Артем Резников UFC 294 Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников высказался о потенциальном поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом и Исламом Махачевым.

«Знаю, что если дадут бой [с Эдвардсом] Махачеву, то он должен выиграть. Леон не смог бы хорошо попадать в стойке, в нокдаун отправить. Думаю, Ислам бы проводил тейкдауны и выиграл по очкам. Был бы нелегкий бой, но Ислам Махачев смог бы победить», – сказал Резников.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы подраться с Леоном Эдвардсом за титул полусреднего веса на UFC 294 в Абу-Даби.

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Я хочу бой с Эдвардсом в октябре»

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16 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ mqh9pzrxgf
А Усман хоть раз полез в борьбу?
1 и 2 бой смотрел?
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Volcano
Усман с такой физикой и своей мышечной массой не смог удержать Эдвардса на замле,а Ислам сможет? Дай бог, если у него это получится. Но третий бой показал, что Леон думающий боец, который умеет учитывать свои плюсы/минусы и уже от этого выстраивать свой геймплан. Разница в габаритах будет на стороне Эдвардса, плюс природный атлетизм (осинная талия мимо, он весьма пластичен) и по итогу мы имеем не то, что мисматч для Ислама, а вполне конкуретный бой для обоих. Но я бы дал 60/40 в пользу Леона.Ислам может в борьбе техникой зарешать, в стойке может попробовать потягаться, но надо учитывать антропометриею(это не Волканлвский с длинными руками и короткими ногами), Леон может киками и джебами настрелять будь здоров.
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GaasJT
А Миочича или Джонса? Разговоры из детского сада.
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Nottingham Forecast
Ответ Вася Енотов
Комментарий удален пользователем
Колби покажет, как его побеждать. Молюсь, чтоб оба в хорошей форме подошли к бою, и будет пушка. Шахматы в действии 🙏
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Анатолий
Ответ Руслан Мамедрзаев
у Эдвардса стоячий Нокаут был с Диазом и
ещё у Эдвардса 3 поражения. Но это не значит что Ислам сильнее в данный момент
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Вася Енотов
Комментарий удален пользователем
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Анатолий
Ответ Горец Юнайтед
Волк и леон совершенно разные. У леона телосложение как раз удобно для борцов и греплеров
Усману совсем было неудобно
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Mr Azimof
Вчера стал чемпом, а столько разговоров уже... Уху ел? Один Волкановский столько навалял, что можно было отдавать ему пояс, а Лёня может и вырубить с ноги.
+2
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Анатолий
У него с Волком были проблемы, куда там Эдвардс. Парень действительно чемпион, доказал, что случайности не случайны
у Эдвардса стоячий Нокаут был с Диазом и
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mqh9pzrxgf
Ответ zzzeeerrrooo
Проверено на Усмане
А Усман хоть раз полез в борьбу?
+4
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ Анатолий
У него с Волком были проблемы, куда там Эдвардс. Парень действительно чемпион, доказал, что случайности не случайны
Интересная логика) то есть выступление Алекса в весе выше не показатель что можно бороться с теми кто тяжелее потенциально?
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Bakhytzhan Babashev
Вот когда победит(если), тогда и сможет. К чему эти пустопорожние бла бла? Нигериец тоже мог, да не смог.
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zzzeeerrrooo
Ответ Горец Юнайтед
Волк и леон совершенно разные. У леона телосложение как раз удобно для борцов и греплеров
Проверено на Усмане
+14
-3
+11
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Горец Юнайтед
Ответ Анатолий
У него с Волком были проблемы, куда там Эдвардс. Парень действительно чемпион, доказал, что случайности не случайны
Волк и леон совершенно разные. У леона телосложение как раз удобно для борцов и греплеров
+2
-4
-2
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Спартак Уокер
У Махачева мало шансов против Эдвардса
+3
-5
-2
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Анатолий
У него с Волком были проблемы, куда там Эдвардс. Парень действительно чемпион, доказал, что случайности не случайны
+3
-3
0
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Кувандык Мразебанаев
Фантазëр...
+4
-2
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