Конор – о стердауне с Чендлером: «Миллионы и миллионы проданных PPV»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор выложил фото битвы взглядов с . Снимки были сделаны во время съемок 31-го сезона .

«Миллионы, миллионы и миллионы проданных PPV», – подписал фотографии Конор.

Бой между Макгрегором и Чендлером планируется на осень 2023 года после выхода сезона TUF.

Конор считает себя величайшим бойцом: «Отрастил козлиную бородку, потому что я чертов GOAT»