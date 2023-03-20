Конор – о стердауне с Чендлером: «Миллионы и миллионы проданных PPV»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор выложил фото битвы взглядов с Майклом Чендлером. Снимки были сделаны во время съемок 31-го сезона The Ultimate Fighter.
«Миллионы, миллионы и миллионы проданных PPV», – подписал фотографии Конор.
Бой между Макгрегором и Чендлером планируется на осень 2023 года после выхода сезона TUF.
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