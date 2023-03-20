Конор – о стердауне с Чендлером: «Миллионы и миллионы проданных PPV»

Теги UFC The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор выложил фото битвы взглядов с Майклом Чендлером. Снимки были сделаны во время съемок 31-го сезона The Ultimate Fighter.

«Миллионы, миллионы и миллионы проданных PPV», – подписал фотографии Конор.

Бой между Макгрегором и Чендлером планируется на осень 2023 года после выхода сезона TUF.

Конор считает себя величайшим бойцом: «Отрастил козлиную бородку, потому что я чертов GOAT»

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3 комментария

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sanek maloi
Конора конечно разнесло от всяких препаратов, даже на затылке складки появились. Какие ему сейчас допинг тесты, там все пробирки для проб сплавятся.😁 Какую химку ему там кололи, пока ногу лечил, поэтому и посылает усаду😂
+2
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Джавез Тилл
Ответ Gasan92
миллиарды....
Проснись...
0
-2
-2
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Gasan92
миллиарды....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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