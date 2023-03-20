Мокаев – о болевом приеме Фильо: «Вижу претензии, что я рискнул карьерой, но не сдался. Я скорее уйду из спорта, чем постучу»

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что был готов рискнуть здоровьем в бою с Жафелом Фильо, когда тот поймал Мокаева на болевой на колено.

Фильо неестественно изогнул ногу Мокаева, едва не травмировав колено сопернику.

«Видел некоторые комментарии, что я рисковал закончить карьеру, не постучав. Я скорее уйду из спорта, чем постучу.

Мне сейчас безумно больно, но если я постучу, мое сердце будет болеть еще больше», – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев – про травму колена: «В следующем месяце будет Рамадан, поэтому я в любом случае буду отдыхать»

Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене