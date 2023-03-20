Мокаев – о болевом приеме Фильо: «Вижу претензии, что я рискнул карьерой, но не сдался. Я скорее уйду из спорта, чем постучу»

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что был готов рискнуть здоровьем в бою с Жафелом Фильо, когда тот поймал Мокаева на болевой на колено.

Фильо неестественно изогнул ногу Мокаева, едва не травмировав колено сопернику.

«Видел некоторые комментарии, что я рисковал закончить карьеру, не постучав. Я скорее уйду из спорта, чем постучу.

Мне сейчас безумно больно, но если я постучу, мое сердце будет болеть еще больше», – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев – про травму колена: «В следующем месяце будет Рамадан, поэтому я в любом случае буду отдыхать»

Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене

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5 комментариев

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pasha_t
Ответ sanek maloi
Мне этот случай во время этого боя, напомнил ситуацию в бою Ферги с Оливейрой, только там была рука. Жесть просто
Там пожестче было
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Нету Нету
в начале карьеры очень обидно будет завершать не заработал денег
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inmotion
На самом деле, тут довольно редкий случай, когда это терпение сработало и было, вроде как, оправдано победой - красавчик, перетерпел и удосрочил!
Но легко представить массу ситуаций, когда можно остаться без ноги, без победы и дальнейшей карьеры (читай без денег) из-за чистого упрямства.
+1
0
+1
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sanek maloi
Мне этот случай во время этого боя, напомнил ситуацию в бою Ферги с Оливейрой, только там была рука. Жесть просто
+3
0
+3
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pasha_t
Мужественно, но глупо
+6
0
+6
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