Мокаев – о болевом приеме Фильо: «Вижу претензии, что я рискнул карьерой, но не сдался. Я скорее уйду из спорта, чем постучу»
Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев заявил, что был готов рискнуть здоровьем в бою с Жафелом Фильо, когда тот поймал Мокаева на болевой на колено.
Фильо неестественно изогнул ногу Мокаева, едва не травмировав колено сопернику.
«Видел некоторые комментарии, что я рисковал закончить карьеру, не постучав. Я скорее уйду из спорта, чем постучу.
Мне сейчас безумно больно, но если я постучу, мое сердце будет болеть еще больше», – написал Мокаев в соцсетях.
Мокаев – про травму колена: «В следующем месяце будет Рамадан, поэтому я в любом случае буду отдыхать»
Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене
Но легко представить массу ситуаций, когда можно остаться без ноги, без победы и дальнейшей карьеры (читай без денег) из-за чистого упрямства.