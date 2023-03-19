Мокаев – о болевом приеме Фильо: «Херб Дин думал, что я постучу. Колено все это время хрустело»

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о болевом приеме Жафела Фильо, из-за которого Мокаев едва не проиграл бой на UFC 286.

Мухаммад выбрался из болевого приема на колено, после чего поймал соперника на удушающий прием и завершил поединок досрочной победой в третьем раунде.

« чуть не остановил поединок, он думал, что я вот-вот постучу. Но я ждал, что Фильо вымотается. Но да, мое колено все это время хрустело.

Я вышел после травмы плеча и хотел устроить потрясающее выступление для английских фанатов и зрителей по всему миру. Спасибо за поддержку, я люблю вас!» – сказал Мокаев.

Видео удушающего приема Мокаева в бою с Фильо

Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене