Мокаев – о болевом приеме Фильо: «Херб Дин думал, что я постучу. Колено все это время хрустело»

Теги наилегчайший вес UFC Херб Дин Мухаммад Мокаев UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев рассказал о болевом приеме Жафела Фильо, из-за которого Мокаев едва не проиграл бой на UFC 286.

Мухаммад выбрался из болевого приема на колено, после чего поймал соперника на удушающий прием и завершил поединок досрочной победой в третьем раунде.

«Херб Дин чуть не остановил поединок, он думал, что я вот-вот постучу. Но я ждал, что Фильо вымотается. Но да, мое колено все это время хрустело.

Я вышел после травмы плеча и хотел устроить потрясающее выступление для английских фанатов и зрителей по всему миру. Спасибо за поддержку, я люблю вас!» – сказал Мокаев.

Видео удушающего приема Мокаева в бою с Фильо

Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене

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2 комментария

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Hunteralex
Ответ mqh9pzrxgf
Мокаев быстрыми темпами идет в топы, за год уже 4-0. Возможно дадут кого-то из топ-5
Если колено хрустело, то нескоро. Пока вылечится, если там травма. Надеюсь, обойдётся, а то колени - ужасное место для травм
+4
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+4
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mqh9pzrxgf
Мокаев быстрыми темпами идет в топы, за год уже 4-0. Возможно дадут кого-то из топ-5
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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