Hardcore Boxing в Дубае: Миллер нокаутировал Брауна, Асбаров победил Глэнтона и другие бои

Теги Джаррелл Миллер Лукас Браун бокс Али Балоев Самат Абдырахманов Сослан Асбаров Hardcore Boxing Hardcore Boxing в Дубае Бокс/MMA/UFC

18 марта в Дубае состоялся турнир Hardcore Boxing.

В главном событии вечера прошел поединок в тяжелом весе между Джарреллом Миллером и Лукасом Брауном. Миллер победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Другие бои:

Джоно Кэрролл победил Мигеля Марриагу единогласным решением судей;

Сослан Асбаров победил Брэндона Глэнтона раздельным решением судей;

Самат Абдырахманов победил Николаса Давида Верона единогласным решением судей;

Хасибулла Ахмади проиграл Дане Колвеллу единогласным решением судей;

Курейш Сагов свел вничью бой с Али Балоевым.

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2 комментария

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sfilatov13
ужас... таких позорных турниров даже Хрюнов не проводил
+3
0
+3
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Гильяно
Сульянов покоряет новые рынки.

Интересно, сможет ли провести ивент в США в ближайшие годы?
0
-1
-1
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