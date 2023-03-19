Hardcore Boxing в Дубае: Миллер нокаутировал Брауна, Асбаров победил Глэнтона и другие бои
18 марта в Дубае состоялся турнир Hardcore Boxing.
В главном событии вечера прошел поединок в тяжелом весе между Джарреллом Миллером и Лукасом Брауном. Миллер победил техническим нокаутом в шестом раунде.
Другие бои:
Джоно Кэрролл победил Мигеля Марриагу единогласным решением судей;
Сослан Асбаров победил Брэндона Глэнтона раздельным решением судей;
Самат Абдырахманов победил Николаса Давида Верона единогласным решением судей;
Хасибулла Ахмади проиграл Дане Колвеллу единогласным решением судей;
Курейш Сагов свел вничью бой с Али Балоевым.
Интересно, сможет ли провести ивент в США в ближайшие годы?