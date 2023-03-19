Hardcore Boxing в Дубае: Миллер нокаутировал Брауна, Асбаров победил Глэнтона и другие бои

18 марта в Дубае состоялся турнир .

В главном событии вечера прошел поединок в тяжелом весе между и Лукасом Брауном. Миллер победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Другие бои:

Джоно Кэрролл победил Мигеля Марриагу единогласным решением судей;

победил Брэндона Глэнтона раздельным решением судей;

победил Николаса Давида Верона единогласным решением судей;

Хасибулла Ахмади проиграл Дане Колвеллу единогласным решением судей;

Курейш Сагов свел вничью бой с Али Балоевым.