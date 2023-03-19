UFC включил Андерсона Сильву в зал славы

В Лондоне проходит турнир UFC 286, во время которого объявили о включении в зал славы.

Сильва – бывший чемпион UFC в среднем весе и рекордсмен промоушена по победной серии (16 боев). Андерсон последний раз вышел в октагон в 2020 году, проиграв Юрае Холлу техническим нокаутом.

Последними бойцами, вошедшими в зал славы UFC, стали бывшие чемпионы и .

Джейк Пол побил еще одну легенду UFC – Андерсона Сильву. Но смотреть на это было смешно