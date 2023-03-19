UFC включил Андерсона Сильву в зал славы

Теги UFC Андерсон Сильва Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов UFC 286 Бокс/MMA/UFC

В Лондоне проходит турнир UFC 286, во время которого объявили о включении Андерсона Сильвы в зал славы.

Сильва – бывший чемпион UFC в среднем весе и рекордсмен промоушена по победной серии (16 боев). Андерсон последний раз вышел в октагон в 2020 году, проиграв Юрае Холлу техническим нокаутом.

Последними бойцами, вошедшими в зал славы UFC, стали бывшие чемпионы Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов.

Джейк Пол побил еще одну легенду UFC – Андерсона Сильву. Но смотреть на это было смешно

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4 комментария

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Kanan Jarrus
удивлен, что его там не было
+2
0
+2
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bpfx5h6vrf
Ответ Weim
Паук тот еще велик 😎😎🙌🏿
Чё хотел написать? 🤣
0
-1
-1
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Weim
Паук тот еще велик 😎😎🙌🏿
Он не велик, он машин, естьжи
+3
0
+3
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Weim
Паук тот еще велик 😎😎🙌🏿
+1
0
+1
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