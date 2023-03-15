18 марта 2023 года на арене «Agenda Arena» в Дубае, ОАЭ будет проведен турнир Hardcore Boxing — Дубай. В одном из боев состоится схватка в первом тяжелом весе между Сосланом Асбаровым и Брэндоном Глэнтоном.

Сослан Асбаров — российский боксер, выступающий в первом тяжелом весе. С 2021 года является профессионалом, на сегодняшний день в его активе 8 побед и ни единого поражения. Крайняя схватка спортсмена состоялась 25 декабря прошлого года, его противником был Джоэл Шойгрин. В этом поединке Сослан Асбаров одержал победу техническим нокаутом.

Брэндон Глэнтон — американский боксер (первый тяжелый вес). На протяжении 5 лет боец выходит на ринг в качестве профессионала, за это время на его счету 17 побед и всего 1 проигрыш. Ранее он являлся чемпионом WBO Global. Предыдущий бой спортсмена был проведен 2 декабря 2022 года против Дэвида Лайта. В этой схватке Брэндон Глэнтон потерпел поражение раздельным решением судей.

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