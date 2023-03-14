18 марта в Дубае состоится первый международный турнир Hardcore Boxing, в рамках которого чемпион Hardcore Boxing в тяжелом весе Сослан Асбаров встретится с экс-чемпионом WBO Global Брэндоном Глэнтоном.

Коэффициенты и ставки Асбаров — Глэнтон

Асбаров — 1.50

Глэнтон — 2.80

Асбаров последний поединок по правилам бокса провел против Джоэля Шойгрина в декабре 2022 года на турнире Hardcore Boxing. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победу одержал Сослан.

В сентябре прошлого года Асбаров выходил на ринг против Дмитрия Кудряшова. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Сослана единогласным решением судей. На счету Асбарова три победы (один нокаут) и ноль поражений.

Глэнтон в последнем бою, прошедшем в декабре 2022 года, проиграл Дэвиду Лайту раздельным решением судей. В его активе 17 побед (14 нокаутов) и одно поражение.

Кто бы что ни говорил — тяжелый бой для Сослана на бумаге. Глэнтон молод, имеет мощный удар и владеет неплохими навыками. Тем не менее, этот соперник был подобран не просто так. Если посмотреть его последний поединок против Лайта, то можно увидеть, что американец испытывает проблемы в боях против боксеров, имеющих классический стиль бокса. Тот же Лайт по навыкам выглядит слабее Асбарова, и хоть и в близком бою, но доставил немало проблем для Брэндона.

К слову, стиль Глэнтона схож со стилем Кудряшова, которого Сослан буквально разобрал.

На досрочное окончание боя вряд ли стоит рассчитывать. Асбаров вряд ли будет рисковать в этом бою, поскольку этот бой можно приписать к некой первой проверке. Скорее всего Сослан переиграет своего менее техничного соперника по очкам.

Прогноз на бой Асбаров — Глэнтон: победа Асбарова.