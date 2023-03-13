Долидзе – о поединке Яна с Двалишвили: «У Петра не было никакого плана на бой»

Теги UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Роман Долидзе Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Роман Долидзе поделился впечатлениями от поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Я был рад за Мераба. Я предполагал, что он выиграет, и обрадовался, что он выполнил программу-максимум. Он показал, на что он способен. Самое главное, что все пять раундов он отработал в своем стиле и манере. Я его поздравляю и поздравляю всю Грузию.

В исполнении Петра Яна я ничего не увидел, никакого плана на бой. Тяжело драться с такими соперниками, как Мераб. Он постоянно давит и старается делать одно и то же. Когда это раз за разом получается, это тяжело для соперника», – сказал Долидзе.

18 марта на UFC 286 Роман Долидзе подерется с Марвином Веттори.

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2 комментария

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Fight
Любому, даже самому крутому спортсмену нужен тренер. Тренер, которого он будет уважать и слушать. Беспрекословно выполнять. А вокруг Яна прихлебатели собрались, третьесортные спортики-агенты. Вот и результат.
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Kanan Jarrus
китаец же обещал уничтожить грузина
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