Гамрот – о бое с Дариушем: «Это был хороший урок»

Теги UFC легкий вес (MMA) Бенеил Дариуш Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Седьмой номер легкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот рассказал, как на него повлияло поражение от Бенеила Дариуша.

«Прошлый бой стал для меня хорошим уроком. Он научил меня лучше контролировать эмоции.

Я осознал, насколько важно иметь несколько планов на поединок и быть готовым не только к борьбе, но и к драке в стойке. Я стал более зрелым бойцом», – сказал Гамрот.

Бой Матеуша Гамрота и Джэлина Тернера пройдет в ночь с 4 на 5 марта на UFC 285.

Гамрот заменит Хукера в бою с Тернером на UFC 285

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1 комментарий

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Murad995
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