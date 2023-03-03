Гамрот – о бое с Дариушем: «Это был хороший урок»
Седьмой номер легкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот рассказал, как на него повлияло поражение от Бенеила Дариуша.
«Прошлый бой стал для меня хорошим уроком. Он научил меня лучше контролировать эмоции.
Я осознал, насколько важно иметь несколько планов на поединок и быть готовым не только к борьбе, но и к драке в стойке. Я стал более зрелым бойцом», – сказал Гамрот.
Бой Матеуша Гамрота и Джэлина Тернера пройдет в ночь с 4 на 5 марта на UFC 285.
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