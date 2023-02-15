Гамрот заменит Хукера в бою с Тернером на UFC 285
Седьмой номер легкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот заменит травмированного Дэна Хукера в бою с Джэлином Тернером на UFC 285 в Лас-Вегасе.
32-летний Гамрот в октябре проиграл Бенеилу Дариушу единогласным решением судей. 27-летний Тернер идет на серии из пяти досрочных побед в UFC.
UFC 285 состоится 4 марта, где главным событием станет бой между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.
Опубликован трейлер турнира UFC 285: в Лас-Вегасе выступят Джонс, Ган и Шевченко
тут ММАджо ловко заметил на ютубе, что тёрнер в данном случае от пули уклонился. если бы хукер не снялся, и он бы хукера избил (а он бы избил), то рассказов про медсестру было бы не избежать.
такого лютого весогонщика, так тёрнер, нет во всём UFC, ни в одном дивизионе. чувак с ростом 191 см каким-то образом умудряется в лёгком весе выступать.