Гамрот заменит Хукера в бою с Тернером на UFC 285

Седьмой номер легкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот заменит травмированного в бою с Джэлином Тернером на UFC 285 в Лас-Вегасе.

32-летний Гамрот в октябре проиграл Бенеилу Дариушу единогласным решением судей. 27-летний Тернер идет на серии из пяти досрочных побед в UFC.

UFC 285 состоится 4 марта, где главным событием станет бой между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

Опубликован трейлер турнира UFC 285: в Лас-Вегасе выступят Джонс, Ган и Шевченко