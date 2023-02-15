Гамрот заменит Хукера в бою с Тернером на UFC 285

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дэн Хукер UFC 285 Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Седьмой номер легкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот заменит травмированного Дэна Хукера в бою с Джэлином Тернером на UFC 285 в Лас-Вегасе.

32-летний Гамрот в октябре проиграл Бенеилу Дариушу единогласным решением судей. 27-летний Тернер идет на серии из пяти досрочных побед в UFC.

UFC 285 состоится 4 марта, где главным событием станет бой между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

Опубликован трейлер турнира UFC 285: в Лас-Вегасе выступят Джонс, Ган и Шевченко

6 комментариев

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Andrey Ivanov
Ответ alexander bakulin
самый интересный бой для меня, на UFC 285. интересней возвращения допингиста. посмотрим чего тёрнер реально стоит, так сказать, реален ли хайп его винстрика. думаю, поляк ему объяснит. тут ММАджо ловко заметил на ютубе, что тёрнер в данном случае от пули уклонился. если бы хукер не снялся, и он бы хукера избил (а он бы избил), то рассказов про медсестру было бы не избежать. такого лютого весогонщика, так тёрнер, нет во всём UFC, ни в одном дивизионе. чувак с ростом 191 см каким-то образом умудряется в лёгком весе выступать.
Хукер на предыдущем турнире сидел с гипсом на руке,видимо травмировался давно уже.
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alexander bakulin
самый интересный бой для меня, на UFC 285. интересней возвращения допингиста. посмотрим чего тёрнер реально стоит, так сказать, реален ли хайп его винстрика. думаю, поляк ему объяснит.
тут ММАджо ловко заметил на ютубе, что тёрнер в данном случае от пули уклонился. если бы хукер не снялся, и он бы хукера избил (а он бы избил), то рассказов про медсестру было бы не избежать.
такого лютого весогонщика, так тёрнер, нет во всём UFC, ни в одном дивизионе. чувак с ростом 191 см каким-то образом умудряется в лёгком весе выступать.
+1
-1
0
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TiNO
Хукер язык сломал?😂
+4
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+4
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Костя Кот
хукер под капельницей
+14
0
+14
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Гусейн Магомедрасулов
Хукер в поисках медсестры
+11
-1
+10
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З А
видимо кто-то пукан надорвал в твиттере выявляя читера
+11
-1
+10
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