Бенеил Дариуш: «Посвящаю победу над Гамротом моим людям в Иране»

Американский легковес UFC Бенеил Дариуш посвятил победу над Матеушом Гамротом людям в Иране.

«Я знаю, как вам тяжело. Знаю, что вы бьетесь за свободу, и это тяжелая битва, но мы молимся за вас.

Скажу одну вещь, которая станет для вас самой важной вещью, которую вы когда-либо слышали: есть настоящая свобода, которую у вас никто никогда не заберет — это свобода в имени Иисуса Христа, никогда не забывайте этого», – сказал Дариуш.

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