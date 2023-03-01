Президент ФК «Легион-Динамо» – о приглашении Хабиба: «Он бы мог решить многие наши проблемы»

Шамиль Лахиялов, президент футбольного клуба «Легион-Динамо», рассказал, как у него появилась идея подписать контракт с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Нет, мы реально обсуждали этот вопрос. Если бы он категорически отказался — мы бы и не обсуждали.

Наш главный тренер с ним на связи, я каждый раз ему напоминаю. Хабиб бы мог многие наши проблемы решить.

Думаю, тысяч 5–10 пришли бы на стадион увидеть дебют Хабиба в профессиональном футболе», – сказал Лахиялов.

Президент «Легиона» Лахиялов о Хабибе: «Когда он увидел, что мы на 20-местном микроавтобусе ездим, сказал: «Берите нормальные автобусы, я буду оплачивать»