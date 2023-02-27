Томми Фьюри победил Джейка Пола в боксерском поединке в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии в ночь на 27 февраля прошел боксерский турнир. Главное событие – бой блогера Джейка Пола и Томми Фьюри.
Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола.
Для Пола этот бой стал седьмым в боксерской карьере. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.
Джейк Пол проиграл брату Тайсона Фьюри – кажется, он просто не готов драться с боксерами
Роналду с сыном пришел на бой между Джейком Полом и Томми Фьюри в Саудовской Аравии
Пол почти ничего не попал.
Рассечение от столкновения головами.
Никакой ничьи тут нет.
И бой шляпа!Блогер хотел обниматься, а не драться