Томми Фьюри победил Джейка Пола в боксерском поединке в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в ночь на 27 февраля прошел боксерский турнир. Главное событие – бой блогера и Томми Фьюри.

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола.

Для Пола этот бой стал седьмым в боксерской карьере. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.

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