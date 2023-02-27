Томми Фьюри победил Джейка Пола в боксерском поединке в Саудовской Аравии

Теги бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии в ночь на 27 февраля прошел боксерский турнир. Главное событие – бой блогера Джейка Пола и Томми Фьюри.

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола.

Для Пола этот бой стал седьмым в боксерской карьере. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.

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18 комментариев

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Montreal
Да уж Томми конечно был увереннее и техничнее и точнее . Но так радоваться не означает что была легкая прогулка , мог бы и постараться и уложить его , раундов то не 12 !!! Пусть теперь логан пол защищает брата !!!
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Нурс Салахутдинов
Ответ sfilatov13
Фьюри так радовался, что победил блогера раздельным решением)))
Это он радовался тому, что благодаря этой победе теперь он не огребет от брата - Тайсона )))
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pam pam
Ответ Tsamourlidis_mufc
Ждём объединительный Пола с нашим Даней Милохиным. Хватит уже с профессионалами.
что они там объединять будут? подписчиков в тик токе?
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ericssons
Ответ SantexnikShow
С каких пор за сечку головой дают очки? И вечные обнимания от Пола не делают бой скучный ты считаешь?
Ну очко за обнимания сняли не у него.
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Tsamourlidis_mufc
Ждём объединительный Пола с нашим Даней Милохиным. Хватит уже с профессионалами.
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Нефанатик
Первый боксер и первое поражение. Надо ему продолжать покупать сбитых ММАшников и дальше хайповать на них.
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Andrey Happy
Ответ Руслан Алиеров
боксёр побеждает раздельное решением блогера и радуется как будто стал чемпионом мира
Нет, с ка, он должен пытаться зайти к нему сзади, упасть, прижаться и так там и отлежаться…? 🤷‍♂️🤦‍♂️
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SantexnikShow
Ответ ericssons
Непонятно за что у Пола сняли очко. Хорошо что не повлияло на результат. Фьюри нанес больше точных ударов, но Пол попал больше сильных ударов, нокдаун был от джеба и рассечение ему сделал. Я бы ничью дал. Потому что эти джебовые тычки без урона которые выигрывают бои, делают бокс скучным. Кличковщина какая-то от брата Фьюри.
С каких пор за сечку головой дают очки? И вечные обнимания от Пола не делают бой скучный ты считаешь?
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London.is.blue
Ответ ericssons
Непонятно за что у Пола сняли очко. Хорошо что не повлияло на результат. Фьюри нанес больше точных ударов, но Пол попал больше сильных ударов, нокдаун был от джеба и рассечение ему сделал. Я бы ничью дал. Потому что эти джебовые тычки без урона которые выигрывают бои, делают бокс скучным. Кличковщина какая-то от брата Фьюри.
Сняли у обоих.
Пол почти ничего не попал.
Рассечение от столкновения головами.
Никакой ничьи тут нет.
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ericssons
Непонятно за что у Пола сняли очко. Хорошо что не повлияло на результат. Фьюри нанес больше точных ударов, но Пол попал больше сильных ударов, нокдаун был от джеба и рассечение ему сделал. Я бы ничью дал. Потому что эти джебовые тычки без урона которые выигрывают бои, делают бокс скучным. Кличковщина какая-то от брата Фьюри.
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Muhammad Juraev
Ответ Rjcnbr
Нет ничего смешнее, чем борец-ютубер роняющий на жопу профессионального боксёра в 8 раунде
Не было никакого нокдауна!
И бой шляпа!Блогер хотел обниматься, а не драться
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Muhammad Juraev
Это был бокс или чемпионат по обнимашкам?!
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carlitosway
Ответ Rjcnbr
Нет ничего смешнее, чем борец-ютубер роняющий на жопу профессионального боксёра в 8 раунде
так там не было никакого реально нокдауна этот нокдаун так же смешон как раздельное решение, в бою где полу если уж очень хотеть можно отдать победу только в одном раунде, хорошо хоть не ничью нарисовали)
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Руслан Алиеров
боксёр побеждает раздельное решением блогера и радуется как будто стал чемпионом мира
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Jean-François Vaillant
Томми сел на жопу от блогера и так потом радовался ахахах
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sfilatov13
Фьюри так радовался, что победил блогера раздельным решением)))
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Rjcnbr
Нет ничего смешнее, чем борец-ютубер роняющий на жопу профессионального боксёра в 8 раунде
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Scorpion
Хватит, у сказок тоже бывает конец.
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