Хасбик – об упреках в нелегальном вождении: «Если я умираю, остальные тоже должны за мной умирать?»

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ответил в соцсетях на обвинения в нелегальном вождении. Рост Хасбика – 93 сантиметра, что не мешает ему управлять машинами.

«Если я умираю, то остальные тоже за мной следом умирать должны? Я никому не говорю брать с меня пример.

Если я что-то не то делаю, то остальные не должны. Думайте, прежде чем писать», – ответил Хасбик на сообщение подписчика.

20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»