Хасбик – об упреках в нелегальном вождении: «Если я умираю, остальные тоже должны за мной умирать?»
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ответил в соцсетях на обвинения в нелегальном вождении. Рост Хасбика – 93 сантиметра, что не мешает ему управлять машинами.
«Если я умираю, то остальные тоже за мной следом умирать должны? Я никому не говорю брать с меня пример.
Если я что-то не то делаю, то остальные не должны. Думайте, прежде чем писать», – ответил Хасбик на сообщение подписчика.
20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»
20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»
Вопрос в другом: а где паблики местных ментов и что они отвечают на подобные вопросы о вождении Хасбика?
(а еще некто Бастрыкин очень любит пиарится на блогерах... ну, вот же шанс, Александр Иванович! Этот-то блогер и вовсе мировую известность имеет, а не только "местных" веселит)