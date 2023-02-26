Хасбик – об упреках в нелегальном вождении: «Если я умираю, остальные тоже должны за мной умирать?»

Теги Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ответил в соцсетях на обвинения в нелегальном вождении. Рост Хасбика – 93 сантиметра, что не мешает ему управлять машинами.

«Если я умираю, то остальные тоже за мной следом умирать должны? Я никому не говорю брать с меня пример.

Если я что-то не то делаю, то остальные не должны. Думайте, прежде чем писать», – ответил Хасбик на сообщение подписчика.

20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»

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5 комментариев

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жанивар
Мой хушетский сосед , тот ещё заspaneц:D
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Michael Boldyrev
Ответ 1. FC Köln
Это в каком бою было?) или на каком я сайте?)
этот футбольная новость. Блогер на футболе сосредоточен:
20 миллионов просмотров за день! Хасбик взорвал Твиттер, выложив фото с Роналду и подписью: «Месси все еще лучше»
+1
-1
0
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Michael Boldyrev
Дурацкая позиция, но сойдет: в конце концов, он же не отрицает, что это плохо и нелегально...
Вопрос в другом: а где паблики местных ментов и что они отвечают на подобные вопросы о вождении Хасбика?
(а еще некто Бастрыкин очень любит пиарится на блогерах... ну, вот же шанс, Александр Иванович! Этот-то блогер и вовсе мировую известность имеет, а не только "местных" веселит)
+1
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Kanan Jarrus
представляю какой трип ловят кассиры в макавто, когда к ним подъезжает машина без водителя 😀
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1. FC Köln
Это в каком бою было?) или на каком я сайте?)
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0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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