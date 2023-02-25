Крылов – про бой со Спэнном: «У нас хватит ключей, чтобы удивить его»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов UFC Fight Night Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Полутяжеловес UFC Никита Крылов поделился ожиданиями от боя с Райаном Спэнном на UFC Vegas 70.

«Спэнн был первым соперником Джонни Уокера после нашего боя с ним. Это было его первое выступление, которое я посмотрел.

Высокий парень, крепкий физически, жестко бьет, неплохо гильотину накидывает. Топ дивизиона.

Арсенал, я думаю, у меня побольше. За счет связок руки ноги, борьба в стойке, перевод – тоже на моей стороне. У нас хватит ключей, чтобы удивить его», – сказал Крылов.

UFC Vegas 70: Крылов против Спэнна, Муниз – Аллен и другие бои

2 комментария

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realsila
Крылов большой колхозник, но универсал, за счет напора и физ данных может победить, как с волканом, но тут особого преимущества и не будет
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Евгений Якутов
Победы Никитосу!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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