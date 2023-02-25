Крылов – про бой со Спэнном: «У нас хватит ключей, чтобы удивить его»

Полутяжеловес UFC Никита Крылов поделился ожиданиями от боя с Райаном Спэнном на UFC Vegas 70.

«Спэнн был первым соперником Джонни Уокера после нашего боя с ним. Это было его первое выступление, которое я посмотрел.

Высокий парень, крепкий физически, жестко бьет, неплохо гильотину накидывает. Топ дивизиона.

Арсенал, я думаю, у меня побольше. За счет связок руки ноги, борьба в стойке, перевод – тоже на моей стороне. У нас хватит ключей, чтобы удивить его», – сказал Крылов.

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