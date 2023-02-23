Андраде – о проигрыше Блэнчфилд: «Из-за груди я теряла концентрацию. Когда я ее поправляла, Эрин делала тейкдауны»

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Джессика Андраде заявила, что проиграла Эрин Бланчфилд из-за проблем с экипировкой, которая плохо фиксировала грудь Андраде.

«Это не оправдание, но когда она схватила меня, я потеряла концентрацию. Потому что когда она подставила свое плечо под мой топ, моя грудь полностью выскользнула.

Я потеряла концентрацию и забыла о защите. Все, о чем я могла думать, это моя грудь. Когда я попыталась поправить грудь обратно в топ, тогда она и смогла повалить меня.

Но это все часть игры. Это не оправдание. У нее действительно был отличный план игры. Это было не специально. Мы должны быть готовы ко всему.

Я должна была быть готова к тому, что моя грудь может выскользнуть, если она выскользнет. Ее уже показывали в стольких местах. Я даже не должна была беспокоиться об этом», – сказала Андраде.

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