Андраде – о проигрыше Блэнчфилд: «Из-за груди я теряла концентрацию. Когда я ее поправляла, Эрин делала тейкдауны»

Теги наилегчайший вес женские бои UFC Джессика Андраде Эрин Блэнчфилд Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец наилегчайшего веса UFC Джессика Андраде заявила, что проиграла Эрин Бланчфилд из-за проблем с экипировкой, которая плохо фиксировала грудь Андраде.

«Это не оправдание, но когда она схватила меня, я потеряла концентрацию. Потому что когда она подставила свое плечо под мой топ, моя грудь полностью выскользнула.

Я потеряла концентрацию и забыла о защите. Все, о чем я могла думать, это моя грудь. Когда я попыталась поправить грудь обратно в топ, тогда она и смогла повалить меня.

Но это все часть игры. Это не оправдание. У нее действительно был отличный план игры. Это было не специально. Мы должны быть готовы ко всему.

Я должна была быть готова к тому, что моя грудь может выскользнуть, если она выскользнет. Ее уже показывали в стольких местах. Я даже не должна была беспокоиться об этом», – сказала Андраде.

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5 комментариев

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sfilatov13
Ответ Betting Star
Такая новость не должна поститься без фотографии. Как в доказательство слов Андраде.🤔
наслаждайся https://bumboobs.net/wp-content/uploads/2022/01/jessica-andrade-08.jpg
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тосканский_Виноградник
Плохому танцору мешают... 🍒
0
-1
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Mildronat
Ответ Betting Star
Такая новость не должна поститься без фотографии. Как в доказательство слов Андраде.🤔
Поверь, тебе нужно это видеть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Betting Star
Такая новость не должна поститься без фотографии. Как в доказательство слов Андраде.🤔
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
когда женщины в боях...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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