В IBA назвали ЧМ по боксу квалификацией на ОИ-2024. Ранее МОК вывел ассоциацию из системы отбора на Игры

Международная ассоциация бокса отреагировала на решение вывести организацию из системы отбора на олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в .

«Предстоящие ЧМ по боксу IBA станут основными квалификационными мероприятиями для ОИ-2024.

IBA использует открытый процесс регистрации спортсменов из бойкотирующих стран для участия в чемпионате мира», – сказано в заявлении .

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину