В IBA назвали ЧМ по боксу квалификацией на ОИ-2024. Ранее МОК вывел ассоциацию из системы отбора на Игры

Теги МОК IBA Париж-2024 Бокс/MMA/UFC

Международная ассоциация бокса отреагировала на решение МОК вывести организацию из системы отбора на олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Предстоящие ЧМ по боксу IBA станут основными квалификационными мероприятиями для ОИ-2024.

IBA использует открытый процесс регистрации спортсменов из бойкотирующих стран для участия в чемпионате мира», – сказано в заявлении IBA.

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
В IBA сидит кремлёвский мечтатель, в прямом и переносном смысле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий