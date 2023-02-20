В IBA назвали ЧМ по боксу квалификацией на ОИ-2024. Ранее МОК вывел ассоциацию из системы отбора на Игры
Международная ассоциация бокса отреагировала на решение МОК вывести организацию из системы отбора на олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.
«Предстоящие ЧМ по боксу IBA станут основными квалификационными мероприятиями для ОИ-2024.
IBA использует открытый процесс регистрации спортсменов из бойкотирующих стран для участия в чемпионате мира», – сказано в заявлении IBA.
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