UFC Vegas 69: Андраде против Бланчфилд, Пауга – Райт и другие бои

В ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 69.

В главном бое вечера встретятся (24-9) и Эрин Бланчфилд (10-1).

В соглавном поединке подерутся Зак Пауга (5-1) и Джордан Райт (12-4).

Другие бои:

Джош Парисян (15-5) – Джамал Погэс (9-3);

Уильм Найт (11-4) – Марцин Прачнио (15-6).

Турнир начнется в 00:00 по московскому времени. Его покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец» и официальный сервис UFC Fight Pass.

Взвешивание UFC Vegas 69: Андраде легче Бланчфилд, Пауга тяжелее Райта и другие бои