UFC Vegas 69: Андраде против Бланчфилд, Пауга – Райт и другие бои
В ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 69.
В главном бое вечера встретятся Джессика Андраде (24-9) и Эрин Бланчфилд (10-1).
В соглавном поединке подерутся Зак Пауга (5-1) и Джордан Райт (12-4).
Другие бои:
Джош Парисян (15-5) – Джамал Погэс (9-3);
Уильм Найт (11-4) – Марцин Прачнио (15-6).
Турнир начнется в 00:00 по московскому времени. Его покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец» и официальный сервис UFC Fight Pass.
Взвешивание UFC Vegas 69: Андраде легче Бланчфилд, Пауга тяжелее Райта и другие бои
кард, конечно, трешак полный. ничего хуже в жизни не видел. и я не про мейн ивент в данном случае, женский бой тут как раз окей, а вот всё остальное просто помойка.
это к вопросу про вскукареки даны вайты "в UFC собраны все лучшие бойцы". любой рандомный кард вани или беллатора лучше смотрится
если я ошибаюсь, прошу дать информацию по возможным интересным боям, спасибо!