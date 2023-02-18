UFC Vegas 69: Андраде против Бланчфилд, Пауга – Райт и другие бои

Теги женские бои MMA Джессика Андраде UFC Fight Night UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 69.

В главном бое вечера встретятся Джессика Андраде (24-9) и Эрин Бланчфилд (10-1).

В соглавном поединке подерутся Зак Пауга (5-1) и Джордан Райт (12-4).

Другие бои:

Джош Парисян (15-5) – Джамал Погэс (9-3);

Уильм Найт (11-4) – Марцин Прачнио (15-6).

Турнир начнется в 00:00 по московскому времени. Его покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец» и официальный сервис UFC Fight Pass.

Взвешивание UFC Vegas 69: Андраде легче Бланчфилд, Пауга тяжелее Райта и другие бои

3 комментария

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Николай Живоглядов
Ответ alexander bakulin
у джессики стата 24-9, а не 24-0. кард, конечно, трешак полный. ничего хуже в жизни не видел. и я не про мейн ивент в данном случае, женский бой тут как раз окей, а вот всё остальное просто помойка. это к вопросу про вскукареки даны вайты "в UFC собраны все лучшие бойцы". любой рандомный кард вани или беллатора лучше смотрится
Поправили статистику. Спасибо!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
у джессики стата 24-9, а не 24-0.
кард, конечно, трешак полный. ничего хуже в жизни не видел. и я не про мейн ивент в данном случае, женский бой тут как раз окей, а вот всё остальное просто помойка.
это к вопросу про вскукареки даны вайты "в UFC собраны все лучшие бойцы". любой рандомный кард вани или беллатора лучше смотрится
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Yuriy
наислабейший кард на мой взгляд(

если я ошибаюсь, прошу дать информацию по возможным интересным боям, спасибо!
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