Джефф Монсон: «Вряд ли Махачев будет чемпионом в течение долгого времени. Мы называем это синдромом Дэна Гейбла»

Ветеран ММА Джефф Монсон считает, что чемпион в легком весе не сможет доминировать долго.

«Конечно, какое то время он еще будет биться. Но тут есть такое дело: мы называем это синдромом Дэна Гейбла.

Дэн Гейбл был величайшим американским борцом в вольном стиле, выигрывал Олимпиаду 1972 года. Ради этого он работал без устали – 5–6 часов в день. Не ходил на свидания, не смотрел кино – одни тренировки.

Абсолютная, фанатичная преданность делу. Он победил всех. В СССР тогда пытались найти кого то, кто мог бы ему противостоять, но не смогли.

Однако его тело сгорело очень быстро. После того, как он одержал свои самые значительные победы, он уже не мог продолжать, он был сломан.

Не говорю, что это случится с Махачевым, но когда постоянно тренируешься, то не думаешь об отдыхе – и я не могу сказать, насколько его еще хватит.

Да, сейчас лучше технологии, медицина, но выгорание все равно случается. Сохранять интенсивность постоянно невозможно, так что вряд ли Махачев будет чемпионом в течение долгого времени – например, в течение следующих восьми лет. Но он будет чемпионом, пока у него сохраняется такое желание», – сказал Монсон.

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?