Бурчак предложил Гуфу подраться из-за шутки про Емельяненко: «Я думал, он умер, а он про Сашу шутит»

Теги Александр Емельяненко Наше Дело Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак отреагировал на шутку рэпера Гуфа про Александра, в которой музыкант намекнул на его проблемы с алкоголем.

«Я думал Гуф умер, а он еще и шутить про Сашу пытается. Может, раз он такой смелый, и перчатки примерит?

Судя по последним фоткам, он уже к тяжам приблизился. Его коллеги по цеху Птаха и Лигалайз показывают неплохую рубку в промоушене «Наше дело».

Если Гуф такой смелый в подколах и текстах – пусть покажет, кто тут смелый «тру» рэпер, или только на «Пуделя» может бочку гнать», – сказал Бурчак.

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3 комментария

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Беременный малыш
Ответ здоровяк
Почему не рэп батлом все решить?:0 Саша Емельяненко может попробовать себя в этой сфере
Какой еще батл, он двух слов связать не может🤷🏻‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Почему не рэп батлом все решить?:0
Саша Емельяненко может попробовать себя в этой сфере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasyamarch91
Шутка про «Гуф умер» в 2023 💁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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