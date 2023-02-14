Бурчак предложил Гуфу подраться из-за шутки про Емельяненко: «Я думал, он умер, а он про Сашу шутит»

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак отреагировал на шутку рэпера Гуфа про Александра, в которой музыкант намекнул на его проблемы с алкоголем.

«Я думал Гуф умер, а он еще и шутить про Сашу пытается. Может, раз он такой смелый, и перчатки примерит?

Судя по последним фоткам, он уже к тяжам приблизился. Его коллеги по цеху Птаха и Лигалайз показывают неплохую рубку в промоушене « ».

Если Гуф такой смелый в подколах и текстах – пусть покажет, кто тут смелый «тру» рэпер, или только на «Пуделя» может бочку гнать», – сказал Бурчак.

Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с Федором: «Не жалейте друг друга на тренировках!»