Бурчак предложил Гуфу подраться из-за шутки про Емельяненко: «Я думал, он умер, а он про Сашу шутит»
Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак отреагировал на шутку рэпера Гуфа про Александра, в которой музыкант намекнул на его проблемы с алкоголем.
«Я думал Гуф умер, а он еще и шутить про Сашу пытается. Может, раз он такой смелый, и перчатки примерит?
Судя по последним фоткам, он уже к тяжам приблизился. Его коллеги по цеху Птаха и Лигалайз показывают неплохую рубку в промоушене «Наше дело».
Если Гуф такой смелый в подколах и текстах – пусть покажет, кто тут смелый «тру» рэпер, или только на «Пуделя» может бочку гнать», – сказал Бурчак.
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