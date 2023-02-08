Нурбек Карабала о совместном финале Гран-при лиги «Наше дело» и Naiza: «Изначально был разговор, что финал пройдет в мае»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал возможный совместный финал Гран-при лиги «Наше дело» и Naiza.

– Вы говорили, что финал Гран-при «Наше дело» может пройти совместно c NAIZA, были переговоры по этому случаю?

– Изначально был разговор, что совместный финал пройдет в мае. Пока разговор не продолжали, но думаю скоро свяжемся, переговорим. Раз уж люди запланировали провести финал в Алматы…Как только заключим джентельменское соглашение, тогда и сообщим.

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