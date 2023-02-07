Чендлер про бой с Конором: «Выиграю во втором раунде. Вымотаю его и вырублю сочным ударом»

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Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Конором Макгрегором.

«Мы оба любим быстро стартовать. Когда дверь октагона закроется и Брюс Баффер объявит наши имена, мы тут же сойдемся с ним в центре, чтобы попытаться вынудить друг друга сделать шаг назад.

Конор в стойке занимает побольше места, стараясь навязать свое доминирование. Я же полечу вперед, будто реактивный снаряд, буду пытаться сразу достать соперника ударом. У меня лучше борьба и грепплинг. Я мощнее его.

Если он хорошенько приложится, то будет трудно. Но я тоже могу как следует попасть. Важно, что я могу победить и приемом. Думаю, я выиграю во втором раунде. Вымотаю его и вырублю сочным ударом.

Я никого не боюсь, и меня не страшит Конор. Он много про меня знает и попытается использовать это себе на пользу. Но это только раззадоривает меня», – сказал Чендлер.

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4 комментария

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il buono
Чендлер лишь бы сам не измотался ща один раунд. Надеюсь, в этот раз будет умнее драться
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Фикиск Фусов
Тысячу рублей на Конора
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Великий Алонсо
Че только не скажут лишь бы за бой побольше заплатили
+3
0
+3
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Andrei Panteleev
Ладно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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