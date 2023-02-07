Абубакар Нурмагомедов 11 марта подерется с Карлстоном Харрисом

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Абубакар Нурмагомедов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник российского полусредневеса Абубакара Нурмагомедова.

11 марта на турнире UFC Fight Night 221 Нурмагомедов подерется с Карлстоном Харрисом.

33-летний Абубакар в октябре 2022-го победил единогласным решением судей Гаджи Омаргаджиева. 35-летний Харрис в феврале проиграл нокаутом Шавкату Рахмонову.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Бам бум с двоечкой поноса
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