Абубакар Нурмагомедов 11 марта подерется с Карлстоном Харрисом
Стал известен следующий соперник российского полусредневеса Абубакара Нурмагомедова.
11 марта на турнире UFC Fight Night 221 Нурмагомедов подерется с Карлстоном Харрисом.
33-летний Абубакар в октябре 2022-го победил единогласным решением судей Гаджи Омаргаджиева. 35-летний Харрис в феврале проиграл нокаутом Шавкату Рахмонову.
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