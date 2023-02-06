Усик – о Фьюри: «Я думаю, ему нравятся мелодрамы, и он плачет, когда их смотрит»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик считает, что его потенциальный соперник Тайсон Фьюри не соответствует своему маскулинному публичному образу.

«Когда нет камер, он совершенно другой. Он играет плохого парня перед камерами. Я думаю, ему нравятся фильмы о любви, и когда он их смотрит, он немного плачет.

И это неплохо. Когда я смотрю какие-нибудь сентиментальные фильмы, я тоже могу прослезиться », – сказал Усик.

Усик – о трэштоке с Фьюри: «Думаю, я проник в его голову»

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5 комментариев

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Александр Невский
Ответ Камбоджа134
и правильно сделал
Все украинцы хотят получить гражданство РФ
0
-1
-1
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Камбоджа134
Ответ Александр Невский
Усик подал документы на получения гражданства РФ.
и правильно сделал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Усик подал документы на получения гражданства РФ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsmshhzfn5
Это трешток?
Кто ему пишет шутки?
+3
0
+3
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xQcoW
Иметь каплю человечности и сострадания не делает тебя менее мужиком ахах
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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