Усик – о Фьюри: «Я думаю, ему нравятся мелодрамы, и он плачет, когда их смотрит»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе считает, что его потенциальный соперник не соответствует своему маскулинному публичному образу.

«Когда нет камер, он совершенно другой. Он играет плохого парня перед камерами. Я думаю, ему нравятся фильмы о любви, и когда он их смотрит, он немного плачет.

И это неплохо. Когда я смотрю какие-нибудь сентиментальные фильмы, я тоже могу прослезиться », – сказал Усик.

Усик – о трэштоке с Фьюри: «Думаю, я проник в его голову»