Усик – о Фьюри: «Я думаю, ему нравятся мелодрамы, и он плачет, когда их смотрит»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик считает, что его потенциальный соперник Тайсон Фьюри не соответствует своему маскулинному публичному образу.
«Когда нет камер, он совершенно другой. Он играет плохого парня перед камерами. Я думаю, ему нравятся фильмы о любви, и когда он их смотрит, он немного плачет.
И это неплохо. Когда я смотрю какие-нибудь сентиментальные фильмы, я тоже могу прослезиться », – сказал Усик.
Кто ему пишет шутки?