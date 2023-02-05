Федор Емельяненко: «Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Принимаю все как есть: и победы, и поражения»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал поражение от Райана Бейдера на Bellator 290 и решение завершить карьеру.

«Чувствую себя хорошо, все замечательно. Удары ощущались, но я не терялся. Я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам.

Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать.

Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок.

Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», – сказал Емельяненко на пресс-конференции.

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Финал карьеры Федора Емельяненко – кровавое поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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39 комментариев

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Максим Фомин
Ответ АКА
Как сказал Дана Уайт, предложение Фёдору было очень выгодным для него, но видимо Финкельштейн и ко захотели часть бизнеса, в итоге были посланы на три буквы, Фёдора часто окружали нехорошие и алчные люди, и его ошибка в том, что он им доверял.
Ох уж эти любители грязных зелёных бумажек...хорошо что "святой" Федя не такой как эти алчные негодяи,а простой наивный цветочек😂😂😂😂😂
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krupin82
Зачем покрывать то,что нигде кроме ринга (и соответственно хайпа) бабла столько не навалят религией???
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raulka
Ответ АКА
Ну, немного даже удивляет что величайшие бойцы позиционируют себя как верующие люди, например как Джонс, Федор или Хабиб.
Али
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Мистер Блин
Да, братаны рассорились, один дерётся до старости, другой спился, блогерам влетает. Сами все свое величие похерили. Не зря говорят, уходить надо вовремя..
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Максим Фомин
В сотню Франклинов ты веришь...знаем такую веру...а лицемерие "божественное" оставьте себе уже очень надоело...
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Мистер Блин
Эх старик, трах-тебедох
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Ivan Ivanych
Ты еще этой верой оправдай убийство авеля каином.
Совсем похоже не понимает о чем говорит, делает одно, говорит совсем другое...
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Francesc Fàbregas
тебя запомнят как великого бойца.
а твое хобби в виде веры или ее отсутствие никого не волнует.
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Никита Филимонов
Ответ Montenegro Serbian
Ну вот да. Я ничего против Фёдора не имею, но меня в целом удивляет как это всё хитро обыгрывается у религиозных людей типа Фёдора и Хабиба, что они могут на потеху публике драться с кем-то за деньги и это будет считаться как богоугодное дело? Ведь это не вопрос выживания, типа не подрался, умер голодной смертью, т.к других вариантов заработать нет. А за деньги в трусах бить кому в жбан под аплодисменты пьющего пивас народа, типа норм, у бога вопросов не будет. Всё-таки религии - это крайне нелогичные штуки.
Я не разделяю позицию Федора, но откуда вы знаете, на что ему нужны деньги? Это могут быть вполне богоугодные дела.
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Sergei Shabrov
Ответ Стас Бахарев
Комментарий удален модератором
они неугомонные.
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Нежный Джохар
Последний завершатор
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Стас Бахарев
Ответ margincall
Фёдор, подпишись под очередной антинародный закон в Госдуме и точно запомнят)))
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Олег910
Запомним его как верующего в грязную зеленую бумажку.
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Анатолий Magicbrain
Надо что-нибудь людоедское в думе поддержать- очередной закон Димы Яковлева или пенсионную реформу. Тогда даже Бейдера забудут, Федя!)
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Конспекты Мостового
Был император стал имитатор
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Назар Игорь
Бейдер мог бы и пожалеть легенду, зачем устраивать кровавое месиво.
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Sobachkin
Удары ощущались, но я не терялся ---- Это как один боксер думал, а потом на коляске ездит.... а коллеги по цеху в мир иной. Феде 46! И он по голове получает.... просто перекрываясь ... и Бейдер не вкладывался
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lg Lg
Верующий человек за бабками не гонится!
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kuznez.molot.
Ответ Мистер Блин
Федор, ну как верующий человек, давно бы оставил это поприще, но бабки затмили разум(((
по такой логике верующие и в больницу ходить не должны🤣🤣
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Sobachkin
А какая связь между верой и спортом, где бьют до потери сознания? Федор это Хабиб для православных чтоле?
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Мистер Блин
Вот в одном известном фильме говорили, поучая человека, надо,Федя, надо! Но наш Федя понял все неправильно, Феде надо было давно закончить, а он....
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Влад Буся
Верующий человек, бьющих людей на потеху толпе, за деньги. Отличная религия.
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banddit
Федя, бога нет. А то что ты списывает на "божественное"... Просто уходить надо вовремя)
+4
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АКА
Ответ Montenegro Serbian
Ну вот да. Я ничего против Фёдора не имею, но меня в целом удивляет как это всё хитро обыгрывается у религиозных людей типа Фёдора и Хабиба, что они могут на потеху публике драться с кем-то за деньги и это будет считаться как богоугодное дело? Ведь это не вопрос выживания, типа не подрался, умер голодной смертью, т.к других вариантов заработать нет. А за деньги в трусах бить кому в жбан под аплодисменты пьющего пивас народа, типа норм, у бога вопросов не будет. Всё-таки религии - это крайне нелогичные штуки.
Ну, немного даже удивляет что величайшие бойцы позиционируют себя как верующие люди, например как Джонс, Федор или Хабиб.
+4
-1
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Montenegro Serbian
Ответ Мистер Блин
Федор, ну как верующий человек, давно бы оставил это поприще, но бабки затмили разум(((
Ну вот да.
Я ничего против Фёдора не имею, но меня в целом удивляет как это всё хитро обыгрывается у религиозных людей типа Фёдора и Хабиба, что они могут на потеху публике драться с кем-то за деньги и это будет считаться как богоугодное дело?
Ведь это не вопрос выживания, типа не подрался, умер голодной смертью, т.к других вариантов заработать нет.
А за деньги в трусах бить кому в жбан под аплодисменты пьющего пивас народа, типа норм, у бога вопросов не будет.

Всё-таки религии - это крайне нелогичные штуки.
+36
-6
+30
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