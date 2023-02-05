Федор Емельяненко: «Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Принимаю все как есть: и победы, и поражения»
Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал поражение от Райана Бейдера на Bellator 290 и решение завершить карьеру.
«Чувствую себя хорошо, все замечательно. Удары ощущались, но я не терялся. Я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам.
Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать.
Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок.
Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», – сказал Емельяненко на пресс-конференции.
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Совсем похоже не понимает о чем говорит, делает одно, говорит совсем другое...
а твое хобби в виде веры или ее отсутствие никого не волнует.
Я ничего против Фёдора не имею, но меня в целом удивляет как это всё хитро обыгрывается у религиозных людей типа Фёдора и Хабиба, что они могут на потеху публике драться с кем-то за деньги и это будет считаться как богоугодное дело?
Ведь это не вопрос выживания, типа не подрался, умер голодной смертью, т.к других вариантов заработать нет.
А за деньги в трусах бить кому в жбан под аплодисменты пьющего пивас народа, типа норм, у бога вопросов не будет.
Всё-таки религии - это крайне нелогичные штуки.