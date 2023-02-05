Федор Емельяненко: «Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Принимаю все как есть: и победы, и поражения»

Российский боец прокомментировал поражение от Райана Бейдера на 290 и решение завершить карьеру.

«Чувствую себя хорошо, все замечательно. Удары ощущались, но я не терялся. Я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам.

Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать.

Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок.

Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», – сказал Емельяненко на пресс-конференции.

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