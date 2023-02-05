Семь последних боев Емельяненко завершились нокаутом

На Bellator 290 состоялся титульный бой в тяжелом весе между и . Американец нокаутировал россиянина в первом раунде.

Семь последних боев Федора завершились нокаутом. Он дважды проигрывал Бейдеру и Мэтту Митриону и четыре раза победил.

Нокаут – самый частый способ завершения боев в карьере Емельяненко. Так завершились 21 из 47 боев (16 побед и пять поражений).

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки