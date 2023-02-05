Семь последних боев Емельяненко завершились нокаутом

Теги MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

На Bellator 290 состоялся титульный бой в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде.

Семь последних боев Федора завершились нокаутом. Он дважды проигрывал Бейдеру и Мэтту Митриону и четыре раза победил.

Нокаут – самый частый способ завершения боев в карьере Емельяненко. Так завершились 21 из 47 боев (16 побед и пять поражений).

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2 комментария

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Maks 5c23
Главное чтобы от кормушки ЕР не отлучили, а то он и его команда символ позора ММА в РФ
+3
-3
0
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Сергей Бакин
Легенда !!!
+3
-2
+1
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