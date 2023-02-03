Взвешивание Bellator 290: Федор тяжелее Бейдера, Эблин легче Токова, Авсарагова не сделала вес

Теги Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Бреннан Уорд Анатолий Токов Bellator 290 Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

В Инглвуде (Калифорния) в ночь на 5 февраля состоится турнир Bellator 290. В главном событии турнира пройдет бой за титул в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Федором Емельяненко.

В со-главном бою средневесы Джонни Эблин и Анатолий Токов подерутся за пояс в среднем весе.

За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

Раян Бейдер (106,32 кг) vs. Федор Емельяненко (107,14 кг);

Джонни Эблин (83,46 кг) vs. Анатолий Токов (83,82 кг);

Сабах Хомаси (77,47 кг) vs. Бреннан Уорд (77,47 кг);

Мухамед Берхамов (77,56 кг) vs. Лоренц Ларкин (77,56 кг);

Генри Корралес (66,04 кг) vs. Ахмед Магомедов (65,86 кг);

Али Исаев (118,75 кг) vs. Стив Моури (114,94 кг);

Диана Авсарагова (58,42 кг, провалила взвешивание) vs. Алехандра Лара (57,06 кг);

Дэррион Колдуэлл (61,6 кг) vs. Никита Михайлов (61,42 кг).

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1 комментарий

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Sobachkin
во сколько бой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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