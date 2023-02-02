Конор – об уходе Брэди из спорта: «Нет лучше ирландской легенды американского футбола»

Теги UFC Супербоул Том Брэди Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на решение титулованного игрока в американский футбол Тома Брэди завершить карьеру.

«Нет лучше ирландской легенды американского футбола! Я знаю, что в следующей главе ты продолжишь победную серию. Твое здоровье!» – написал Конор в соцсетях.

45-летний Брэди семь раз побеждал в Супербоуле, пять раз став самым ценным игроком главного матча NFL.

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