Экс-чемпион мира Бриедис о Бетербиеве: «Стиль напомнил Головкина – он тоже много принимает, а потом перебивает своей кувалдой»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Маирис Бриедис прокомментировал победу обладателя титулов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева над Энтони Ярдом.

«Я немного посмотрел. Видел, что Артур очень много пропускал, даже в нескольких моментах поплыл. По карточкам проигрывал, но все знают, как он бьет — словно ломиком. Конечно, столько пропускать нельзя, потому что это накапливается, а жить с головой всю жизнь, чтобы потом не говорили: «Ну, это же боксер». Я к тому, что стиль немного напомнил Головкина, потому что Геннадий тоже много принимает, а потом перебивает своей кувалдой. Результат мы видели в восьмом раунде.

Я думал про возраст, как Артур себя будет чувствовать, потому что мы одногодки с ним. Темп был довольно интересный, веселый. Много было и пропущенных, и нанесенных ударов, поэтому я думал, как будет себя чувствовать Бетербиев после десятого раунда, но не дождались. Я видел, что Ярд, когда уклонялся, все время крестился, потому что удары действительно сильные, и ты понимаешь, что когда пролетает, то свистит мимо ушей как пуля. Но он не был достаточно внимательным», — сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

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