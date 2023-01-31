Али Балоев проведет реванш с россиянином Саговым

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (12-1, 8 КО) проведет свой следующий поединок 18 марта.

По информации BoxRec.com, соперником Балоева станет россиянин Курейш Сагов (8-2, 4 КО), которому боец из Казахстана проиграл техническим нокаутом в сентябре прошлого года в рамках турнира Hardcore Boxing в Москве. Ожидается, что рематч Балоева и Сагова состоится в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что в лиге Hardcore Boxing Али Балоев провел три последних поединка — перед поражением Сагову казахстанец одержал две победы (техническим нокаутом и единогласным решением судей).

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