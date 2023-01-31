Эскива Фалькао: «GGG стареет и становится медленным. Эра Головкина закончилась»

Бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) в интервью Sports.kz прокомментировал возможность боя с чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

– Геннадий Головкин и его команда явно не торопятся начинать переговоры с вашей стороной о бое. Как думаете, почему?

– Я очень уважаю его решение, но у GGG есть дата, чтобы подтвердить бой и место его проведения. Я не буду организовывать бой за него. Жду его.

– Вас эта ситуация раздражает?

– Да. Я хочу, чтобы, как только наступил этот момент, я сразился с ним, чтобы войти в историю, победив легенду. Ты делаешь историю только тогда, когда побеждаешь кого-то, кто сделал историю.

– Если Головкин в итоге все же откажется от боя с вами, будете довольны?

– Если он не станет драться со мной, то это просто покажет, что ему не хочется жесткого боя. Я не буду доволен этим, но, независимо от того, откажется он или нет, я стану сражаться за пояс.

– Не скажется ли такое поведение действующего чемпиона мира на вашем отношении к нему?

– Когда бы я ни тренировался, готовлюсь к встречам с лучшими, с легендами. GGG всегда в моем списке таковых.

– Неужели прошлогоднее поражение от Канело действительно могло столь потрясти казахстанца? Или же это такой психологический ход со стороны GGG – чтобы заставить Вас поволноваться?

– Это просто показывает, что GGG стареет и становится медленным. Эра Головкина закончилась.

– Сейчас Вы настроены на бой именно с Геннадием или были бы рады чемпионскому бою с любым соперником?

– Да, я готов к самому лучшему чемпиону. Собираюсь стать чемпионом мира, превзойдя Головкина или любого другого спортсмена. Должен сказать, что обязательно стану чемпионом мира. GGG, я хочу боя с тобой в любой точке планеты! Жду дату и место. Я хочу боя с тобой!

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