Каллум Смит: «Надеюсь, возраст настигнет Бетербиева за неделю до нашего боя»
Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит поделился ожиданиями от боя с Артуром Бетербиевым.
«Я в боксе ради того, чтобы после завершения карьеры я мог сказать, что достиг всего, на что был способен. На этом уровне на меньшее не согласишься.
Возраст – это возраст. В какой-то момент он настигнет Бетербиева. Надеюсь, что это произойдет за неделю до нашего боя», – сказал Смит.
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