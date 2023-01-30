Каллум Смит: «Надеюсь, возраст настигнет Бетербиева за неделю до нашего боя»

Теги WBC полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит поделился ожиданиями от боя с Артуром Бетербиевым.

«Я в боксе ради того, чтобы после завершения карьеры я мог сказать, что достиг всего, на что был способен. На этом уровне на меньшее не согласишься.

Возраст – это возраст. В какой-то момент он настигнет Бетербиева. Надеюсь, что это произойдет за неделю до нашего боя», – сказал Смит.

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6 комментариев

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Оскар Муравьев
В очередь Смит проиграл в одну калитку Канело и от райдера отхватил и это в 76 кг...
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Оскар Муравьев
Смита вроде самому 33 года будет как будто молодой
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j30
Ответ pasha_t
А сколько бтру?
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Serhio Roberto
Артуру этот бой не нужен, денег и славы победа не принесет. Артуру нужен большой бой, Бивол, Усик или Канело. А Каллум пускай свой титульный шанс еще заслужит.
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pasha_t
А сколько бтру?
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Tuman Is
правый бокой и он придет в себя
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