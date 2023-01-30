Каллум Смит: «Надеюсь, возраст настигнет Бетербиева за неделю до нашего боя»

Обязательный претендент на титул в полутяжелом весе Каллум Смит поделился ожиданиями от боя с .

«Я в боксе ради того, чтобы после завершения карьеры я мог сказать, что достиг всего, на что был способен. На этом уровне на меньшее не согласишься.

Возраст – это возраст. В какой-то момент он настигнет Бетербиева. Надеюсь, что это произойдет за неделю до нашего боя», – сказал Смит.

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