Исмаилов – о бое с Хабибом: «Однозначно бы не принял. А что там по деньгам было бы?»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов в шутливой манере ответил на вопрос о возможном бое с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Можно же сделать сейчас такой неожиданный заголовок: «Магомед Исмаилов сказал, что примет противостояние с Хабибом Нурмагомедовым». И Хабиб бы сказал, что возвращается в спорт.

Нет, конечно, не принял бы. Однозначно не принял бы. А по деньгам что там было бы?» – с улыбкой сказал Исмаилов.

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2 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Принципиальный человек
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Juninho P.
Смешно и тошно
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