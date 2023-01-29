Исмаилов – о бое с Хабибом: «Однозначно бы не принял. А что там по деньгам было бы?»

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов в шутливой манере ответил на вопрос о возможном бое с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Можно же сделать сейчас такой неожиданный заголовок: «Магомед Исмаилов сказал, что примет противостояние с Хабибом Нурмагомедовым». И Хабиб бы сказал, что возвращается в спорт.

Нет, конечно, не принял бы. Однозначно не принял бы. А по деньгам что там было бы?» – с улыбкой сказал Исмаилов.

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