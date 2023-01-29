Махачев выложил фото с Мендесом из Австралии: «Природа и погода здесь радуют»

Чемпион UFC в легком весе продолжает подготовку к защите титула против . Бой состоится 11 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

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