Махачев выложил фото с Мендесом из Австралии: «Природа и погода здесь радуют»

Теги UFC Хавьер Мендес Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев продолжает подготовку к защите титула против Алекса Волкановски. Бой состоится 11 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

«Природа и погода радуют в Австралии», – подписал фотографию Махачев.

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1 комментарий

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artem klishin
очень красиво
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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