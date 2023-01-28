Рокхолд уверен в доминировании Махачева: «Не думаю, что кто-то способен конкурировать с ним»

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд поделился мыслями о перспективах в промоушене.

По мнению Рокхолда, действующий чемпион в легком весе может стать доминирующим лидером рейтинга P4P.

«Не думаю, что кто-нибудь сейчас способен составить Исламу Махачеву конкуренцию. Да, конечно, есть бойцы, у которых есть шанс на лаки-панч.

Это дикий мир боев, но Махачеву следует просто придерживаться своего плана и пройти Волкановски, а потом долго лидировать в рейтинге», – сказал Рокхолд.

Трейлер турнира UFC 284: Махачев против Волкановски