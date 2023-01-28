Рокхолд уверен в доминировании Махачева: «Не думаю, что кто-то способен конкурировать с ним»
Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд поделился мыслями о перспективах Ислама Махачева в промоушене.
По мнению Рокхолда, действующий чемпион в легком весе может стать доминирующим лидером рейтинга P4P.
«Не думаю, что кто-нибудь сейчас способен составить Исламу Махачеву конкуренцию. Да, конечно, есть бойцы, у которых есть шанс на лаки-панч.
Это дикий мир боев, но Махачеву следует просто придерживаться своего плана и пройти Волкановски, а потом долго лидировать в рейтинге», – сказал Рокхолд.
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