Рокхолд уверен в доминировании Махачева: «Не думаю, что кто-то способен конкурировать с ним»

Теги UFC Люк Рокхолд Ислам Махачев Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд поделился мыслями о перспективах Ислама Махачева в промоушене.

По мнению Рокхолда, действующий чемпион в легком весе может стать доминирующим лидером рейтинга P4P.

«Не думаю, что кто-нибудь сейчас способен составить Исламу Махачеву конкуренцию. Да, конечно, есть бойцы, у которых есть шанс на лаки-панч.

Это дикий мир боев, но Махачеву следует просто придерживаться своего плана и пройти Волкановски, а потом долго лидировать в рейтинге», – сказал Рокхолд.

Трейлер турнира UFC 284: Махачев против Волкановски

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