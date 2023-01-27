Бетербиев оказался на 200 грамм тяжелее Ярда

В Лондоне состоялась церемония взвешивания участников главного события боксерского вечера 28 января.

Чемпион WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев и его соперник Энтони Ярд уложились в лимит полутяжелого дивизиона.

Вес россиянина составил 79,2 кг, вес британца – 79 кг.

Бой Бетербиева и Ярда пройдет на стадионе «Уэмбли».

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