Бетербиев оказался на 200 грамм тяжелее Ярда

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

В Лондоне состоялась церемония взвешивания участников главного события боксерского вечера 28 января.

Чемпион WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев и его соперник Энтони Ярд уложились в лимит полутяжелого дивизиона.

Вес россиянина составил 79,2 кг, вес британца – 79 кг.

Бой Бетербиева и Ярда пройдет на стадионе «Уэмбли».

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