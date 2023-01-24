Менеджер Емельяненко: «С Александром все хорошо, он тренируется. Скоро будет анонс боя по боксу 17 марта»

Никита Бурчак, менеджер , рассказал о состоянии бойца после того, как тот был замечен в нетрезвом состоянии в Москве.

«Не перестаю удивляться популярности Александра. Его эта неровная походка по охватам в соцсетях и СМИ превзошла многие турниры, в рамках которых выступают много бойцов. Хорошо это или плохо - решайте сами.

С Александром все хорошо, он тренируется. На следующей неделе мы подписываем контракт на бой. Как я ранее и говорил, дата - 17 марта, бокс. Скоро будет анонс», – сказал Бурчак.

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