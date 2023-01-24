Менеджер Емельяненко: «С Александром все хорошо, он тренируется. Скоро будет анонс боя по боксу 17 марта»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал о состоянии бойца после того, как тот был замечен в нетрезвом состоянии в Москве.

«Не перестаю удивляться популярности Александра. Его эта неровная походка по охватам в соцсетях и СМИ превзошла многие турниры, в рамках которых выступают много бойцов. Хорошо это или плохо - решайте сами.

С Александром все хорошо, он тренируется. На следующей неделе мы подписываем контракт на бой. Как я ранее и говорил, дата - 17 марта, бокс. Скоро будет анонс», – сказал Бурчак.

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7 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Такое ощущение что из Саши просто выжимают все деньги и всё что только можно. А когда он окажется инвалидом то сразу все его кинут и быстро сольют.
Это уже перестает быть смешным и становится тревожным.
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Джон Джонон
Джигурда..?🤔
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Dzmitry Kernazhytski
Саня ценой трезвости выбил наконец-то Нганну из новостей, вот это популярность! Молодчина
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artem klishin
Ответ Вадим Киреев
Эта его нервная походка тебя парить должна, если ты хоть немного о нем заботишься.
согласен с Гаджиевым, что он эксплуатирует его. ответ менеджера на это тоже слышал. по оправданиям просто скользкий тип какой-то
+3
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Вадим Киреев
Эта его нервная походка тебя парить должна, если ты хоть немного о нем заботишься.
+1
-1
0
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Джесси Пинкман
С Нганну)
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ErZh
Главное что бы похмелился
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0
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