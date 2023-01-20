Где смотреть Bellator 290 Емельяненко — Бейдер 2: во сколько, время начала трансляции 5 февраля

Ночью 5 февраля пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, который будет проведен на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США. В главном бою состоится схватка между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Фёдор Емельяненко — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). Является профессиональным бойцом с 2000 года, за это время на его счету 40 побед и 6 поражений, один из боев не был засчитан. На данный момент спортсмен занимает 3 строчку рейтинга Bellator в тяжелой весовой категории. Его крайняя схватка была проведена 23 октября 2021 года против Тимоти Джонсона. В этом бою Фёдор Емельяненко одержал победу техническим нокаутом.

Райан Бейдер — американский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру бойца он начал в 2007 году, сейчас в его активе 30 побед и 7 проигрышей, а один из боев был признан несостоявшимся. Бейдер является действующим чемпионом в тяжелой весовой категории, а также занимает 3 строчку рейтинга в полутяжелом весе и 6 независимо от веса. Крайний бой спортсмена состоялся 6 мая прошлого года, его противником был Чейк Конго. В этой схватке Райан Бейдер одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии в октагоне встретятся Джонни Эблин (12–0–0) и Анатолий Токов (31–3–0) за титул чемпиона Bellator в среднем весе.

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