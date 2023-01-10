Кард Bellator 290 Федор — Бейдер 2: участники, кто дерется 5 февраля, весь список бойцов Беллатор 290

Теги Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

В воскресенье 5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном событии состоится схватка между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко за титул чемпиона bellator в тяжелом весе.

Кард Bellator 290:

  • Райан Бейдер vs Фёдор Емельяненко
  • Джонни Эблин vs Анатолий Токов
  • Сабах Хомаси vs Бреннан Уорд
  • Итан Хьюз vs Юсуф Каракая
  • Диана Авсарагова vs Алехандра Лара
  • Крис Гонсалес vs Макс Роскопф
  • Грант Нил vs Карл Албректссон
  • Джейлон Бэйтс vs Джорнел Луго
  • Нейман Грейси vs Майкл Ломбардо
  • Генри Корралес vs Ахмед Магомедов
  • Стив Моури vs Али Исаев
  • Исайа Хукит vs Петер Ишигуро
  • Дэррион Колдуэлл vs Никита Михайлов
  • Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов

Где смотреть Bellator 290, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 02:00 по мск
  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир

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