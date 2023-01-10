Кард Bellator 290 Федор — Бейдер 2: участники, кто дерется 5 февраля, весь список бойцов Беллатор 290
В воскресенье 5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном событии состоится схватка между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко за титул чемпиона bellator в тяжелом весе.
Кард Bellator 290:
- Райан Бейдер vs Фёдор Емельяненко
- Джонни Эблин vs Анатолий Токов
- Сабах Хомаси vs Бреннан Уорд
- Итан Хьюз vs Юсуф Каракая
- Диана Авсарагова vs Алехандра Лара
- Крис Гонсалес vs Макс Роскопф
- Грант Нил vs Карл Албректссон
- Джейлон Бэйтс vs Джорнел Луго
- Нейман Грейси vs Майкл Ломбардо
- Генри Корралес vs Ахмед Магомедов
- Стив Моури vs Али Исаев
- Исайа Хукит vs Петер Ишигуро
- Дэррион Колдуэлл vs Никита Михайлов
- Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов
Где смотреть Bellator 290, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 02:00 по мск
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
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