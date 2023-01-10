Кард Bellator 290 Федор — Бейдер 2: участники, кто дерется 5 февраля, весь список бойцов Беллатор 290

В воскресенье 5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном событии состоится схватка между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко за титул чемпиона bellator в тяжелом весе.

Кард Bellator 290:

Райан Бейдер vs Фёдор Емельяненко

Джонни Эблин vs Анатолий Токов

Сабах Хомаси vs Бреннан Уорд

Итан Хьюз vs Юсуф Каракая

Диана Авсарагова vs Алехандра Лара

Крис Гонсалес vs Макс Роскопф

Грант Нил vs Карл Албректссон

Джейлон Бэйтс vs Джорнел Луго

Нейман Грейси vs Майкл Ломбардо

Генри Корралес vs Ахмед Магомедов

Стив Моури vs Али Исаев

Исайа Хукит vs Петер Ишигуро

Дэррион Колдуэлл vs Никита Михайлов

Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов

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