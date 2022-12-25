Прогноз на бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 2 реванш Bellator 290: коэффициенты на второй бой, кто победит 4 февраля

4 февраля в Калифорнии (США) пройдет Bellator 290, где в главном событии вечера состоится долгожданный реванш Федора Емельяненко с Райаном Бейдером.

Каждый фанат ММА помнит то самое трагичное утро 26 января 2019 года, когда всего за 35 секунд Бейдер нокаутировал Федора. С тех пор утекло много времени. Бейдер провел аж шесть поединков, два из которых в полутяжелом весе: проигрыш Вадиму Немкову и Кори Андерсону. Однако в тяжелом весе Райан до сих пор не терпел поражений (с 2016 года). Емельяненко провел всего два — зато, каких. В первом раунде вырубил Рэмпейджа Джексона и мощного Тимоти Джонсона.

Несмотря на меньшую активность и поражение американцу, Федор все равно выглядит фаворитом в этом бою, несмотря на котировки букмекеров. Теперь поединок если и закончится в первом раунде, то, скорее, ТКО от россиянина. На этот раз Бейдер не будет форсировать, а затягивать и переводить встречу на землю. Однако вряд ли Император не будет готов к такому повороту событий, проработав это в подготовке. Если честно, то и физухи американцу не хватит перевести довольно тяжелого Емельяненко.

Бой с Тимоти Джонсоном показал, что Федор по-прежнему имеет динамит в руках, его скорость хоть и пострадала, но рефлексы все еще выбрасывают легендарные двойки. Если Бейдеру не хватило сил затащить в глубоки воды Немкова, то что говорить про его учителя?

Прогноз на бой Федор — Бейдер 2: победа техническим нокаутом Емельяненко.