Онлайн трансляция Bellator 290 Емельяненко — Бейдер 2, смотреть онлайн турнир 5 февраля

В воскресенье 5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном бою состоится схватка между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. В со-главном событии пройдет бой между Джонни Эблином и Анатолием Токовым за титул в среднем весе.

Как смотреть онлайн Bellator 290

начало турнира в 02:00 по мск

трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime

в России официально не покажут турнир

Кард Bellator 290

Райан Бейдер vs Фёдор Емельяненко

Джонни Эблин vs Анатолий Токов

Сабах Хомаси vs Бреннан Уорд

Итан Хьюз vs Юсуф Каракая

Диана Авсарагова vs Алехандра Лара

Крис Гонсалес vs Макс Роскопф

Грант Нил vs Карл Албректссон

Джейлон Бэйтс vs Джорнел Луго

Генри Корралес vs Ахмед Магомедов

Стив Моури vs Али Исаев

Исайа Хукит vs Петер Ишигуро

Дэррион Колдуэлл vs Никита Михайлов

Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов

Нейман Грейси vs Данте Широ

Во сколько Bellator 290

Где смотреть Bellator 290

Прогноз на бой Федор – Бейдер 2

Коэффициенты на бой Федор – Бейдер 2

Где смотреть бой Федор – Бейдер 2