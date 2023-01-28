Онлайн трансляция Bellator 290 Емельяненко — Бейдер 2, смотреть онлайн турнир 5 февраля
В воскресенье 5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде, штат Калифорния, США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном бою состоится схватка между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. В со-главном событии пройдет бой между Джонни Эблином и Анатолием Токовым за титул в среднем весе.
Как смотреть онлайн Bellator 290
- начало турнира в 02:00 по мск
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
Кард Bellator 290
- Райан Бейдер vs Фёдор Емельяненко
- Джонни Эблин vs Анатолий Токов
- Сабах Хомаси vs Бреннан Уорд
- Итан Хьюз vs Юсуф Каракая
- Диана Авсарагова vs Алехандра Лара
- Крис Гонсалес vs Макс Роскопф
- Грант Нил vs Карл Албректссон
- Джейлон Бэйтс vs Джорнел Луго
- Генри Корралес vs Ахмед Магомедов
- Стив Моури vs Али Исаев
- Исайа Хукит vs Петер Ишигуро
- Дэррион Колдуэлл vs Никита Михайлов
- Лоренц Ларкин vs Мухамед Берхамов
- Нейман Грейси vs Данте Широ
Прогноз на бой Федор – Бейдер 2
Коэффициенты на бой Федор – Бейдер 2
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