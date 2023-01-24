Рустам Хабилов 31 марта подерется на Bellator 293. Это первый бой россиянина за 3,5 года

Теги MMA полусредний вес (MMA) Bellator Рустам Хабилов Bellator 293 Бокс/MMA/UFC

Российский полусредневес Рустам Хабилов узнал имя следующего соперника в Bellator.

Им станет американец Джалил Уиллис. Поединок пройдет 31 марта на турнире Bellator 293 в Калифорнии.

Хабилов должен был дебютировать в Bellator в 2021 году, но выбыл из боя с Андреем Корешковым из-за коронавируса. Последний бой 36-летнего россиянина состоялся в 2019-м в UFC, где Хабилов единогласным решением судей победил Сергея Хандожко.

30-летний Уиллис в декабре 2022-го победил единогласным решением Кайла Кратчмера.

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