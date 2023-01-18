Ильяс Хамзин о бое Ян – Двалишвили: «Петр вернется в титульную гонку»

Ильяс Хамзин прокомментировал новости о предстоящем поединке между Петром Яном и Мерабом Двалишвили:

«Без сомнения, Петр вернется не только в титульную гонку, он вернет свой пояс. Он по праву принадлежит ему и привезет его в Россию. Мы на связи, разговаривали вчера. У него все нормально, приступил к работе. Чувствуется, что он заряжен, поймал мотивацию, в голове порядок. Семья там, он там, поэтому все будет хорошо»

Поединок Яна и Двалишвили пройдёт на турнире UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта.

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