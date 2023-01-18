Вице-президент ACA Бадаев о травме Резникова: «Артем скрыл от нас, что он болеет»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал «Вестнику ММА» информацию о том, что казахстанский боец Артем Резников вышел на бой полуфинала Гран-при против Андрея Кошкина с травмой.

– Когда я разговаривал с Артемом, он мне сказал, что перед боем заболел ковидом. Плюс еще у него была травмирована нога. Как я понимаю, ты об этом тоже знал. Он же выходил с температурой на бой. Разве врачи и медицинская комиссия не должны проверять такие моменты перед боями?

– Нет, проверяют. Если честно, я про температуру вообще не знал. По бойцам тесты на ковид уже не делают, потому что сама ситуация такая, что и в аэропорту они не нужны, соответственно, и мы не делаем тесты. А так, если ты хочешь скрыть свое состояние, ты его скроешь. Тебе же температуру не будут проверять. Там какое-то общее состояние твое проверят, сердцебиение. Артем скрыл от нас от всех, что он болеет.

По поводу травмы мы знали. Я ему сказал: «Артем, если ты не можешь драться, тогда мы бой перенесем, потому что замену находить смысла нет — ты законный полуфиналист». Он ответил: «Дай мне время, я подумаю и скажу». Потом он связался и сказал, что все-таки будет драться. Это по поводу ноги его. А по поводу простуды, гриппа, температуры - он нам только после боя это сказал и перед боем он максимально скрылся от всех. Я его вообще не видел, только на face to face увидел. Он максимально скрывал это все, – заявил Бадаев.

Бой завершился победой Резникова удушающим приемом.

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