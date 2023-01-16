Гаджиев – о конфликте с Дураевым: «Как спортсмен он не заслужил гонорар в 100 тысяч долларов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал высказывания бойца Альберта Дураева, оставшегося недовольным словами промоутера.

Ранее Гаджиев заявил, что Дураев не заслуживает получать 100 тысяч долларов за бой.

«Я всегда считал Дураева неглупым парнем. Есть бойцы, которые одарены интеллектом, любят порассуждать. Считал Альберта одним из них. Не хочу, чтобы он меня разочаровывал.

Уверен, что Дураев отлично знает, что я имел в виду, и при личной встрече хочет убедиться. Мы встретимся, и он убедится.

А так, я давно пояснял, что это в чистом виде спортивный сленг. В случае с действующим спортсменом речь идет конкретно о гонорарах.

Если бы речь шла про человека, который не выступает за деньги, это можно принять на свой личный и мужской счет. Хотя и это странно.

В случае с действующим спортсменом однозначно речь идет, стоит ли он данного гонорара или нет. Вот и все.

Полтора года назад я был абсолютно прав, говоря, что Альберт не заслуживает ста 100 тысяч долларов.

Как сам парень – он бесценный человек, а, как спортсмен, он не заслужил такого гонорара», – ответил Гаджиев.

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