Камил Гаджиев: «ИИХФ очень странные люди руководят, дураки. ЧМ без сборной России просто нелегитимный»

Камил Гаджиев высказался об отстранении России от международных турниров.

– Вопрос вам, как человеку, который организует лиги. В хоккее есть , где играет много известных российских игроков. И есть ИИХФ, которая отторгла нашу сборную и не пускает ее на чемпионаты мира, включая молодежный. Почему такой разный подход?

– Потому что НХЛ руководят адекватные люди, которые заточены на коммерцию, а не на политику. Там во главе всего – доллар, это царь и бог. В современном профессиональном спорте правят деньги – рубль, доллар. Это объективный взгляд на вещи.

А ИИХФ рассуждает какими-то устаревшими категориями. Ну как так можно? Я считаю, что чемпионат мира без сборной России просто нелегитимный. Вот реально. Многие турниры ИИХФ, где сборная России играла, а звезды НХЛ не приезжали, мы, любители хоккея считали нелегитимными. А тут еще и без сборной России играть! Это просто глупость.

Такое чувство, что ИИХФ очень странные люди сейчас руководят. Возьми и скажи: «Русские должны играть в хоккей». Потому что это вторая держава после Канады, которая претендует на это слово из шести букв – хоккей. Просто дураки, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».