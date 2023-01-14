Камил Гаджиев: «ИИХФ очень странные люди руководят, дураки. ЧМ без сборной России просто нелегитимный»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России НХЛ молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею Камил Гаджиев Матч ТВ деньги Хоккей

Камил Гаджиев высказался об отстранении России от международных турниров.

– Вопрос вам, как человеку, который организует лиги. В хоккее есть НХЛ, где играет много известных российских игроков. И есть ИИХФ, которая отторгла нашу сборную и не пускает ее на чемпионаты мира, включая молодежный. Почему такой разный подход?

– Потому что НХЛ руководят адекватные люди, которые заточены на коммерцию, а не на политику. Там во главе всего – доллар, это царь и бог. В современном профессиональном спорте правят деньги – рубль, доллар. Это объективный взгляд на вещи.

А ИИХФ рассуждает какими-то устаревшими категориями. Ну как так можно? Я считаю, что чемпионат мира без сборной России просто нелегитимный. Вот реально. Многие турниры ИИХФ, где сборная России играла, а звезды НХЛ не приезжали, мы, любители хоккея считали нелегитимными. А тут еще и без сборной России играть! Это просто глупость.

Такое чувство, что ИИХФ очень странные люди сейчас руководят. Возьми и скажи: «Русские должны играть в хоккей». Потому что это вторая держава после Канады, которая претендует на это слово из шести букв – хоккей. Просто дураки, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
khayembii
Как и Олимпиада без НХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий