Копылов – после победы над Сориано: «Дай бог, это был не последний бой. Думаю, UFC продлит контракт и даст хорошие условия»

Средневес UFC Роман Копылов после победы над Пунахеле Сориано рассказал о перспективах в промоушене.

«Дай бог, это был не последний бой. Думаю, что UFC продлит контракт и даст хорошие условия», – сказал Копылов в октагоне.

Ранее менеджер Копылова Александр Скаредин сказал, что продление контракта его клиента с UFC зависит от результата боя против Сориано.

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