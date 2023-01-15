Копылов – после победы над Сориано: «Дай бог, это был не последний бой. Думаю, UFC продлит контракт и даст хорошие условия»
Средневес UFC Роман Копылов после победы над Пунахеле Сориано рассказал о перспективах в промоушене.
«Дай бог, это был не последний бой. Думаю, что UFC продлит контракт и даст хорошие условия», – сказал Копылов в октагоне.
Ранее менеджер Копылова Александр Скаредин сказал, что продление контракта его клиента с UFC зависит от результата боя против Сориано.
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