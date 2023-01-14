Альдо признал, что помог укрыться в США экс-президенту Бразилии Болсонару: «Не вижу в этом проблемы»
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо признал, что помог экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару укрыться в США от уголовного преследования в Бразилии.
«Несколько человек останавливались в моем доме, в этом нет ничего необычного.
Я не колебался, потому что знаю Жаира Болсонару. Вот и все, дом был свободен, и мы разрешили ему остаться. Не вижу в этом проблемы», – сказал Альдо.
Напомним, что проигравший выборы президента Бразилии Жаир Болсонару находится под следствием. В начале 2023 года его сторонники устроили массовые беспорядки.
Беглый экс-президент Бразилии скрывается в особняке Жозе Альдо (The New York Times)
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