Альдо признал, что помог укрыться в США экс-президенту Бразилии Болсонару: «Не вижу в этом проблемы»

Теги полулегкий вес UFC Жозе Альдо Жаир Болсонару Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо признал, что помог экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару укрыться в США от уголовного преследования в Бразилии.

«Несколько человек останавливались в моем доме, в этом нет ничего необычного.

Я не колебался, потому что знаю Жаира Болсонару. Вот и все, дом был свободен, и мы разрешили ему остаться. Не вижу в этом проблемы», – сказал Альдо.

Напомним, что проигравший выборы президента Бразилии Жаир Болсонару находится под следствием. В начале 2023 года его сторонники устроили массовые беспорядки.

Беглый экс-президент Бразилии скрывается в особняке Жозе Альдо (The New York Times)

В Бразилии – протесты из-за выборов: экс-президент прячется у бойцов MMA, которые поддерживают госпереворот  

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3 комментария

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космонавт на дереве
Интересно, а Овечкин прикроет путю если что?
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BEGEMOT22
Ну если у них добрые приятельские отношения то почему бы и не пустить в себе в дом человека
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Гусейн Магомедрасулов
У президента даже своих дворцов нет зарубежом. Нищеброд
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