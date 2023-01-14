Бывший чемпион в полулегком весе Жозе Альдо признал, что помог экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару укрыться в США от уголовного преследования в Бразилии.

«Несколько человек останавливались в моем доме, в этом нет ничего необычного.

Я не колебался, потому что знаю Жаира Болсонару. Вот и все, дом был свободен, и мы разрешили ему остаться. Не вижу в этом проблемы», – сказал Альдо.

Напомним, что проигравший выборы президента Бразилии Жаир Болсонару находится под следствием. В начале 2023 года его сторонники устроили массовые беспорядки.

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